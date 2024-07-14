İzmir'deki elektrik kaçağı faciasında 29 gözaltı! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden korkunç ihmal! Açıklama geldi...
İzmir'in Konak ilçesinde dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü. Deniz'in arkadaşı İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılarak hayatını kaybetti. İki arkadaş olay yerinde can verirken yaşanan korkunç ihmal ortaya çıktı.Elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik'ten yapılanb açıklamada "5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir" denildi. Diğer yandan olaya ilişkin 29 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...
10-15 DAKİKA SUDA YATTILAR
Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.
23 YAŞINDAKİ DENİZ, TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ
Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtildi. Öktemay'ın da İzmir'de esnaflık yaptığı öğrenildi.
ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİ: BELEDİYE HABER VERMEDEN IZGARA YAPMIŞ
İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketi Gdz Elektrik, bölgedeki elektrik şebekesi üzerine ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından kendilerine bilgi verilmeden ve onay alınmadan yağmur suyu ızgaraları yapıldığını, bunun şebekeye zarar verdiğini savundu.
Şirketten yapılan açıklamada, sağanak sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in elektrik akımına kapılarak vefat etmelerinin ardından yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemelerinin tamamlandığı ifade edildi.
Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 ayda kendilerine CİMER, çağrı merkezi veya sosyal medya yoluyla herhangi bir şikayet gelmediğinin ifade edildiği açıklamada, "Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır." denildi.
Şebeke derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına yönelik iddialara da dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Ocak'ta ilgili altyapı kuruluşu (İZSU) tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.
Ek olarak çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz."
Açıklamada yerel bir gazetenin 19 Ocak 2019'ta bölgedeki elektrik kaçağını haberleştirmesiyle ilgili de bilgi verildi.
Yayımlanan haber üzerine ekiplerin bölgeye müdahalede bulunduğu ve sorunun hızlıca giderildiğinin belirtildiği açıklamada, aynı gazetenin 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yayımladığı kaydedildi.
29 GÖZALTI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir." ifadelerini kullandı.
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