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Son dakika | Beylikdüzü'nde korkunç olay! Bot ile tekne çarpıştı: Can pazarı

DHA
Giriş: 16.07.2024 08:04
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Son dakika | Beylikdüzü’nde korkunç olay! Bot ile tekne çarpıştı: Can pazarı

Son dakika haberi... Beylikdüzü marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu denize düşen Selçuk Mahanoğlu (41) hayatını kaybetti. Mahanoğlu'nun cansız bedeni yaklaşık 6 saatlik çalışma sonucu bulundu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Beylikdüzü marinada meydana geldi. İddiaya göre, marina önlerinde bot ile teknenin çarpışması sonucu botta bulunan Selçuk Mahanoğlu (41) denize düştü.

Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkamayarak kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi. Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mahanoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Mahanoğlu'nun cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası hastane morguna kaldırıldı.

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