Son dakika | Beylikdüzü’nde korkunç olay! Bot ile tekne çarpıştı: Can pazarı

Denize düşen Mahanoğlu, yüzeye çıkamayarak kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine marinaya deniz polisi sevk edildi. Mahanoğlu, deniz polisinin ve dalgıçların yaklaşık 6 saatlik çalışması sonucu olay yerine yakın bir yerde kıyıya vurmuş şekilde bulundu.