İzmir’de elektrik akımlı cinayette katil İZSU çıktı! Bilirkişi raporunda şoke eden ihmal...

29 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından ise 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda Gediz Elektrik A.Ş ve İZSU yetkilileri kusurlu bulundu.

Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.