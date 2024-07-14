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İzmir'de elektrik akımlı cinayette katil İZSU çıktı! Bilirkişi raporunda şoke eden ihmal...

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 14:19 Güncelleme: 14.07.2024 14:27
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İzmir’de elektrik akımlı cinayette katil İZSU çıktı! Bilirkişi raporunda şoke eden ihmal...

İzmir'de sağanak yağış sonrası yolda yürüyen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybetti. Olay Türkiye'nin gündemine otururken bilirkişi raporu da ortaya çıktı. Raporda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU'nun büyük bir ihmali dikkat çekti. İşte detaylar...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sağanak yağıştan kaçarken sokak ortasında su birikintisine basınca elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişi heyeti tarafından oluşturulan ön rapor tamamlandı.

KISA DEVRE YAPAN KABLODAN KAYNAKLI

Sabah o rapora ulaşırken, Bilirkişi heyetinin olay yerinde çektiği videodaki konuşmalarda kısa devrenin zarar gören kablodan kaynaklı olduğu ifade edildi.

Kaçağın olduğu kablonun mazgalın altına doğru gittiği görülürken, İZSU ekiplerinin daha önce yaptığı kazı çalışması sırasında kabloya zarar verdiği ortaya çıktı.

Raporda bölgenin Gediz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olduğu belirtilirken, inceleme öncesi ilk olarak elektrik hatlarının olay yerini kapsayan kablo yerleşim fotoğraflarının temin edildiği belirtildi.

Olay yerinde Gediz A.Ş.'ye ait 3 adet alçak gerilim besleme devresinin bulunduğu ifade edilirken, devrelerin beslediği trafo merkezinde yalıtım direnci ölçümlerinin yapılmasına karar verildiği vurgulandı.

29 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Bilirkişi raporunun açıklanmasının ardından ise 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bilirkişi tarafından hazırlanan ön raporda Gediz Elektrik A.Ş ve İZSU yetkilileri kusurlu bulundu.

Yapılan baskınlarda İZSU Genel Müdürlüğünden, 1 daire başkanı, 1 şube müdürü, mühendis ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli, Gediz Elektrik A.Ş kurumundan birim ve işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİZDEN HABERSİZ 5 OCAK'TA 3 YAĞMUR IZGARASI YAPILDI

Öte yandan Gediz Elektrik A.Ş. konu ile ilgili yeni bir açıklama daha yayınladı. Açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerinden habersiz şekilde 5 Ocak'ta olayın yaşandığı yere 3 yeni yağmur ızgarası yaptığı ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bilgi verilmeden ve onayları olmadan bölgedeki elektrik şebekesinin üzerine 3 yeni yağmur suyu ızgarasının yapıldığı ifade edilirken, bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumlarından herhangi bir gözlemci talebinde bulunulmadığı vurgulandı.

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