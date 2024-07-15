İzmir’de elektrik akımı faciasında gelişme! 2 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı yükseldi

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı.

Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.