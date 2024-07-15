İzmir'de elektrik akımı faciasında gelişme! 2 kişinin öldüğü olayda gözaltı sayısı yükseldi
İzmir'in Konak ilçesinde yağıştan kaçarken su birikintisine basarak elektrik akımına kapılan 2 kişi korkunç şekilde can vermişti. Faciada yeni bir gelişme yaşandı. 2 ölümle ilgili soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilenlerin sayısı 35'e yükseldi. Bu şahısların 29'u ise gözaltına alındı. Korkunç olayda şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken, 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor.
İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde geçtiğimiz cuma günü kentte etkili olan şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirmiş, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) yağmura yakalanmıştı.
Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve arkadaşı İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.
GÖZALTI SAYISI 29'A YÜKSELDİ
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen kişi sayısı 35'e yükseldi. Şüphelilerden 29'u Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yakalanan şahıslardan 4'ü ifade sonrası savcı talimatıyla serbest bırakıldı.
6 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.
SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI!
İzmir'de Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın sağanak sırasında elektrik akımını kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, su birikintisinden geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz'in bir anda yere yığıldığı, bu sırada çevreden yardıma gelenlerden İnanç Öktemay'ın da akıma kapılıp, yere düştüğü görüldü.
TIP FAKÜLTESİ 5. SINIF ÖĞRENCİSİYDİ...
Hayatını kaybedenlerden Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, kendisine yardım etmek isterken akıma kapılıp hayatını kaybeden İnanç Öktemay ile de İzmir Müzisyenler Derneği'nden arkadaş oldukları belirtildi.
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