İBB’nin açtığı çukurda boğulan 5 yaşındaki Edanur’un ateşi Türkiye’yi yaktı! İşte feci sonu getiren ihmaller zinciri

İBB BAŞKANI 4 GÜN BOYUNCA SUSTU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 gün boyunca sosyal medya hesabından birçok konuda paylaşımda bulunurken İBB'nin sorumluluk alanında ihmal sonucu ölen Edanur'la ilgili tek bir paylaşım bile yapmadı. İmamoğlu'nun Edanur'un ölümüyle ilgili hiçbir paylaşım yapmamasının yanı sıra evladını kaybeden aileyi aramaması da dikkat çekti. Konuyla ilgili İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2007'de Dilara Dumrul isimli 5 yaşındaki bir çocuğun rögara düşerek hayatını kaybettiğinde dönemin İSKİ Genel Müdürü'nün ihmal sebebiyle görevden alındığını hatırlatarak, Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili hesap sorulmamasına ve İmamoğlu'nun paylaşım yapmamasına tepki gösterdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, tepkilerin ardından dün olayla ilgili teftiş sürecininin devam ettiğini belirterek, "Sorumluları cezasız bırakmayacağız" açıklaması yaptı.

SABAH Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.





SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB ekiplerinin kazdığı suyla dolu çukurda boğulan Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili uzman bilirkişi ekibi görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Bakan Tunç, "Olay bizleri derinden üzdü. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Olayın hemen ardından Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Kusur tespiti için uzman bilirkişi heyeti görevlendirildi. Evladımızın hayatını kaybetmesinde sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma titizlikle yürütülecektir" dedi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Vedat Yiğit koordinesinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından olaydan sorumlu İBB çalışanları hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni alınacağı öğrenildi.