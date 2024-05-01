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Erzurum 170 yıllık binanın 'EKG'sini çekiyorlar

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Erzurum 170 yıllık binanın ’EKG’sini çekiyorlar

Erzurum Teknik Üniversitesi'nden Dr. Öğretim üyesi Dilek Okuyucu, 1850'li yıllarda yapıldığı tahmin edilen ve uzun zaman kilise olarak kullanıldıktan sonra 1998'de camiye dönüştürülen tarihi binayı incelemeye aldı. Binanın bir nevi 'EKG'sini çektiklerini belirten Dr. Okuyucu, "Hepimizin nabzı var ve bu nabız kişiye özeldir. Yapıların da aslında 'periyot' dediğimiz bir nabzı var. Bu periyot da her yapıya özel. Yani her yapı depremde farklı bir sürede salınımı tamamlıyor. Bu salınım periyodu bizim için çok önemli. Yapacağımız ölçümler, yapının depremde yapacağı hareketi bize gösterecek" dedi.

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