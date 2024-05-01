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Hizan'ın gönüllü arama kurtarma ekibi eğitimini tamamladı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Hizan’ın gönüllü arama kurtarma ekibi eğitimini tamamladı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, muhtemel bir doğal afete hazırlıklı olunması amacıyla Hizan Kaymakamlığı ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesiyle yapılan çalışma doğrultusunda Hizan Arama ve Kurtarma (HAKUT) Derneğinde eğitimini başarı ile tamamlayan 28 gönüllü vatandaşa belgelerini verdi.

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