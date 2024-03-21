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Çorum’da korku dolu anlar! Mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi zehirlendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2024
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Çorum’da korku dolu anlar! Mahkum yatağını ateşe verdi: 12 kişi zehirlendi

Çorum’da bir hükümlünün bilinmeyen bir nedenle yatağını ateşe vermesi sonucu çıkan yangında 9'u mahkum 12 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

Olay Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cezaevinde yatmakta olan bir mahkum bilinmeyen bir nedenle koğuştaki yatağını ateşe verdi.

12 KİŞİ KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Jandarma ve infaz koruma memurlarının müdahalesi ile durum kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 9 mahkum ve 3 infaz koruma memuru Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayın bildirilmesi üzerine cezaevine giden Çorum İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Naim Çetinkaya yaralılar ve olay hakkında bilgi aldı.

12 KİŞİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Karbonmonoksit zehirlenmesi nedeni ile hastaneye kaldırılan 12 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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