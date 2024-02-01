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İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

İzmir'de tarihi Kemeraltı çarşısında bulunan iş yerinde yangın çıktı. Alevler diğer dükkanlara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı. Detayları olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Kızlarağası Hanı'nın karşısında 871 Sokak'taki bir iş merkezinin ikinci katında bulunan bijuteri işletmesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iş yerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

A HABER OLAY YERİNDE

Yangın nedeniyle yoğun dumanın oluştu, iş merkezindeki dükkanlar tahliye edildi. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

DÜKKAN SAHİBİ A HABER'E KONUŞTU

Saat 12.00/ Sefer Ayçe: Dükkan sahibinden aldığımız bilgiye göre yangın kablodan çıktı. Kablo ısınıyor ve sonra yanarak alevleri başlatıyor. Dükkan sahibi yangın tüpüyle müdahale etmiş ancak bu yeterli olmadı ve yangın diğer dükkanlara da sıçradı. Buradaki dükkanlar hediyelik eşya dükkanları ve içinde kimyasal madde çok fazla. Yapay çiçekler ve yanıcı maddeler bulunuyor bu nedenle yangın kısa sürede büyüdü ve 4 dükkana sıçradı.

DUMANLAR HER YERDEN GÖRÜLDÜ.

Bazı dükkanlar kullanılmaz hale geldi. Şu anda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. İzmir'in birçok noktasından yangının dumanları görüldü. Kimyasalların tutuşması nedeniyle çok fazla duman çıktı. Çatıların eski olması ve ahşap olması da alevlerin hızla büyümesine yol açtı. Alevler yaklaşık olarak 2,5 saati süren bir çalışma ile kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye eri görev yaptı. Bölgede dumanlar etkilenenler oldu.

YANGIN BİR ANDA BÜYÜDÜ

Saat 11.00/Sefer Ayçe: Sabah 10.15 civarında yangın başladı. Kızlarağası Hanı'nın karşısında bulunan dükkanlar alev aldı. Dumanlar giderek artmaya başladı. Yanan dükkanlar kimyasal maddelerin olduğu dükkanlar. Bazıları bijuteri bazılarında ise plastik malzemeler bulunuyor. Dükkan sahipleri kabloları gördüklerini çok küçük bir yangın olduğunu ancak sonra büyüdüğünü söylediler.

AHŞAP YAPILAR

İtfaiyenin buraya gelmesi ve sokağa girmesi zaman aldı. Alevler bu sırada arttı. Burası 70-80 yıllık yapılar ve ahşap yapı oldukça fazla. İçeride kimyasal maddelerin olması nedeniyle dumanlar kapkara olarak yükselmeye devam ediyor. Birkaç dükkana da sıçradı ve çatıların ahşap olması yangını büyümesini etkiledi. Buradaki dükkanlar tarihi bir yapıya sahip ve çoğu ahşap yapıya sahip.

ESKİ KABLOLAR TETİKLEDİ

Bölgedeki kablo sistemleri de eski olduğu için yangın da etkili oldu. Küçük şekilde başlayan alevler giderek büyüdü. İtfaiyenin müdahalesi sürüyor. Yangın hala devam ediyor.

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