İzmir’de Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir iş merkezinde yangın çıktı

DUMANLAR HER YERDEN GÖRÜLDÜ.

Bazı dükkanlar kullanılmaz hale geldi. Şu anda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapılıyor. İzmir'in birçok noktasından yangının dumanları görüldü. Kimyasalların tutuşması nedeniyle çok fazla duman çıktı. Çatıların eski olması ve ahşap olması da alevlerin hızla büyümesine yol açtı. Alevler yaklaşık olarak 2,5 saati süren bir çalışma ile kontrol altına alındı. Bölgede çok sayıda itfaiye eri görev yaptı. Bölgede dumanlar etkilenenler oldu.