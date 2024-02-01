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O teröristler adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.02.2024 10:28
2'si saldırgan 28 şüpheli adliyeye sevk edildi. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek ayrıntıları aktardı.
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