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İstanbul'u sağanak vuracak! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2024 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024
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İstanbul’u sağanak vuracak! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sağanak yağışın etkili olacağı belirtilirken, sis ve fırtına konusunda da vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. İşte 5 günlük hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahmininde başta İstanbul olmak üzere çok sayıda sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

SAĞANAK YAĞIŞ VE SİSE DİKKAT

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR BİRAZ ARTACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, yurt genelinde biraz artacak, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

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