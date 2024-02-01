İstanbul’u sağanak vuracak! Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İstanbul Ankara İzmir hava durumu...

SAĞANAK YAĞIŞ VE SİSE DİKKAT

Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı beklenirken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.