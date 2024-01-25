Son dakika: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Yaşanan deprem çevre illerden de hissedilirken bölgedeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. İçişleri Bakanı Yerlikaya bölgede herhangi olumsuz bir durumun olmadığını ifade ederken, uzman isimler yaşanan depremi A Haber'de yorumladı. Peki bölgede yeni depremler bekleniyor mu? İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı.
Saat 16.04'te yaşanan depremin derinliği 13.93 kilometre olarak tespit edildi.
MALATYA VALİSİ A HABER'DE: BİR BİNADAN KİRİŞ DÜŞTÜ
Malatya Valisi Ersin Yazıcı A Haber ekranlarına bağlanarak bölgedeki son durumu aktardı.
Yazıcı "Çok ciddi bir ihbar yok. Hasırcılar Mahallesi'nde bir binada sıkıntı var. Birkaç binayla ilgili ihbarla gelmeye başladı.Bir binada kiriş düştü yaralı ve can kaybı yok. Vatandaşlarımız hasarlı binalardan lütfen uzak dursun." ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Malatya Valisi Ersin Yazıcı deprem nedeniyle Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Şu ana kadar 112 Komuta Merkezi'ne herhangi bir yıkım ihbarı alınmadığını ifade eden Yazıcı, "Şu an için olumsuzluk ihbarı almadık. Ekiplerimiz sahadaki kontrollerini sürdürüyor." diye konuştu.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
#Malatya #Battalgazi'de 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
BAKAN KOCA: UMKE EKİPLERİ SAHADA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "16.04'te Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Ekiplerimiz depremin hissedildiği fakat olumsuz çağrı alınmadığını bildirdiler. Bölgeyi taramak üzere 2 UMKE timi görev başında. Geçmiş olsun Malatya." ifadelerini kullandı.
Deprem Uzmanı Süha Özen yaşanan depremi A Haber ekranlarında değerlendirdi.
TANIMLANMAMIŞ BİR FAY OLABİLİR
Depremin olduğu noktada Doğu Anadolu Fayı'nın hemen yakınında yaşandı. Oradan ayrılan bir kol gibi duruyor. Bu deprem 6 Şubat depremleri sonrası meydana gelen artçı depremlerden bir tanesidir. Bölgede daha önce belli büyüklüklerde artçı depremler meydana gelmişti. Devamlı izlemek lazım, artçılar oluyor mu takipte olmalıyız. 2 saat içerisinde kendini belli eder. Çok fazla büyük artçısının olacağını zannetmiyorum. Malatya ile Çelikhan arasında tanımlanmamış bir fay var orası olabilir.
DAHA ŞİDDETLİ BİR DEPREM OLUR MU?
Bu fay ancak bu kadar büyüklükte bir deprem üretebilir. Bundan daha fazla büyüklükte bir deprem üreteceğini sanmıyorum.
ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR
Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunurken bölgeye uyarıda bulundu.
6 Şubat depremleri çok yüksek büyüklükte meydan geldi ve hasar verici boyutu vardı. Geçtiğimiz dönemlerde de söylemiştik 1 yıldan fazla burada artçı depremler sürecek. Bu deprem de onlardan bir tanesi. Hissedilme oranı biraz yükse olabilir. Kandilli depremin derinliğini 6,7 Km olarak gösteriyor. Bu da bölgede korkuya yol açmış olabilir. Bu orta büyüklükte bir deprem. Bu sonuçta Doğu Anadolu Fayı ve 2 tane büyük deprem yaşandı ve 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Böyle bir artçının olması çok normal. Belki bir 6 ay kadar 5 ya da 5,5 arasında depremler sürecek.
Bu bir sığ depremdir. DAF gibi KAF gibi fayların özellikleri büyük depremlerini yani 7'nin üzerindeki depremleri 11 KM2de gösterir. Bu aynı 5,9'luk Van 2. depremi gibi bir depremdir. Çünkü yüzeye çok yakın bir yerde meydan geldi.
DEPREMİN DETAYLARI
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