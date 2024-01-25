Son dakika: Malatya’da 5,2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

ARTÇILAR DEVAM EDEBİLİR

Deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunurken bölgeye uyarıda bulundu.

6 Şubat depremleri çok yüksek büyüklükte meydan geldi ve hasar verici boyutu vardı. Geçtiğimiz dönemlerde de söylemiştik 1 yıldan fazla burada artçı depremler sürecek. Bu deprem de onlardan bir tanesi. Hissedilme oranı biraz yükse olabilir. Kandilli depremin derinliğini 6,7 Km olarak gösteriyor. Bu da bölgede korkuya yol açmış olabilir. Bu orta büyüklükte bir deprem. Bu sonuçta Doğu Anadolu Fayı ve 2 tane büyük deprem yaşandı ve 50 binden fazla insan hayatını kaybetti. Böyle bir artçının olması çok normal. Belki bir 6 ay kadar 5 ya da 5,5 arasında depremler sürecek.

Bu bir sığ depremdir. DAF gibi KAF gibi fayların özellikleri büyük depremlerini yani 7'nin üzerindeki depremleri 11 KM2de gösterir. Bu aynı 5,9'luk Van 2. depremi gibi bir depremdir. Çünkü yüzeye çok yakın bir yerde meydan geldi.