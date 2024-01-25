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Adana'da sahte doktor skandalı! Savunması şaşkına çevirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2024
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Adana’da sahte doktor skandalı! Savunması şaşkına çevirdi

Adana’da sahte doktor yaka kartı takan genç kız yakalandı. Genç kızın ifadesinde, ‘Hastanede rahat gezmek için kırtasiyeden asistan doktor kimliği çıkarttım’ dediği öğrenildi.

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