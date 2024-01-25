Son dakika: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malatya'da 5,2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği açıklandı. Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Mücahit Özendi anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN