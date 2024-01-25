Malatya’da meydan gelen deprem ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de

Malatya’da 16.04’te 5,2 şiddetinde insanların sokağa çıkmasına neden olan orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Depremden sonra A Haber’e bağlanan uzman isimler önemli değerlendirmelerde bulundu.

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