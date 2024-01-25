Engin ve Dilan Polat davasında mahkemeden flaş karar! Tutukluluğun devamına karar verildi
Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Kara para aklama iddiası üzerine haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu şüpheli hakkında Sulh Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi. İşte detaylar...
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para aklayıp vergi kaçırdıkları iddia edilmiş, Polat ailesi hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı.
MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI
1.Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.
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