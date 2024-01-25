Engin ve Dilan Polat davasında mahkemeden flaş karar! Tutukluluğun devamına karar verildi

MAHKEMEDEN TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

1.Sulh Ceza Mahkemesi'nde aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi. Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 kişi SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) ile bağlanarak ifade verdi.