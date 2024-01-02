İETT yeni yılda da aynı! Park halindeki kamyona çarptı: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, Kaptanpaşa Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde Ö.Ç'nin kullandığı 34 TP 5803 plakalı İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle şantiye çıkışında park halindeki 10 FZ 944 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otobüs şoförü ve araçta bulunan 8 yolcu yaralandı.