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3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Ramazan'a kaç gün kaldı? Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.01.2024 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
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3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

"3 aylar ne zaman, hangi tarihe denk geliyor?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2024 yılı dini günler takvimi, üç ayların başlangıcına kısa bir zaman kala araştırılmaya başladı. Receb ayıyla birlikte başlayacak olan 3 aylar, Ramazan ayının bitimiyle sona erecek. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Müslüman alemi, 2024 yılına girilmesiyle birlikte Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran mübarek Üç Ayların başlangıcını sabırsızlıkla bekliyor. Bu kutsal aylar, dini vazifelerini yerine getirmek, ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte Diyanet 2024 takvimi ile üç aylar tarihi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi sonrasında üç ayların başlangıç tarihi belli oldu.

Buna göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

2024 Dini Günler ve Üç Aylar Takvimi

ÜÇ AYLAR

📆11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

📆12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

📆6 Şubat Salı: Mirac Kandili

📆24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

📆11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

📆5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

📆9 Nisan Salı: Arefe

📆10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1. Gün)

📆11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2. Gün)

📆12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3. Gün)

DİNİ GÜNLER

📆15 Haziran Cumartesi: Arefe

📆16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1. Gün)

📆17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2. Gün)

📆18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3. Gün)

📆19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4. Gün)

📆7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

📆16 Temmuz Salı: Aşure Günü

📆14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

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