3 aylar ne zaman başlıyor 2024? Ramazan’a kaç gün kaldı? Diyanet takvimi ile Recep, Şaban, Ramazan ayı tarihleri...

Müslüman alemi, 2024 yılına girilmesiyle birlikte Receb, Şaban ve Ramazan aylarını içinde barındıran mübarek Üç Ayların başlangıcını sabırsızlıkla bekliyor. Bu kutsal aylar, dini vazifelerini yerine getirmek, ibadetlerini artırmak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte Diyanet 2024 takvimi ile üç aylar tarihi!