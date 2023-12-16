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İstanbul'u fırtına vurdu! İBB'nin önlemleri yetersiz kaldı: İETT aracını su bastı, ağaçlar devrildi | İşte o manzaralar

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Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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İstanbul’u fırtına vurdu! İBB’nin önlemleri yetersiz kaldı: İETT aracını su bastı, ağaçlar devrildi | İşte o manzaralar

İstanbul'da etkili olan fırtına ve şiddetli yağışın ardından birçok bölgede su baskını haberleri gelirken, yollar göle döndü. Sürücüler ve vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. İstanbul Bakırköy'de bir İETT aracını da su bastı. Sarıyer'de ise ağaç devrildi. İBB ekiplerinin olaylara müdahalede yetersiz kaldığı gözlemlendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Florya Caddesi sular altında kaldı. İki araç caddede mahsur kaldı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünü içine de su girince yolcular zor anlar yaşadı.



İstanbul'da yer yer etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bakırköy'deki Florya caddesi göle döndü.İlerlemeye çalışan bir otomobil ile bir minibüs caddede mahsur kaldı. Bazı otomobil sürücüleri caddeden geçmekte zorlandı; bazı sürücüler ise yolunu değiştirdi. Yolda ilerleyen bir İETT otobüsünün içine de su girdi. Yolcular basamak ve koltuk kenarlarına çıkarak ıslanmaktan kaçmaya çalıştı. İSKİ ekipleri yoldaki yağmur suyunu tahliye etme çalışması başlattı.

İSTANBUL SARIYER'DE AĞAÇ DEVRİLDİ! A HABER OLAY YERİNDE
İstanbul Sarıyer'de kuvvetli fırtına nedeniyle işlek olarak kullanılan Bahçeköy Caddesi'nde ağaç devrildi. Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu son durumu aktardı.



A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun anlattıkları:
Bizler şu anda Sarıyer Bahçeköy Caddesi'ndeyiz. Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın etkisiyle bir ağaç devrildi. İşlek olan Bahçeköy Caddesi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor. Ağaç yoldan kaldırıldıktan sonra trafik geçişi yeniden başlayacak. Devrilen ağaç kesilerek yol kenarına taşındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 il için satı ve turuncu kodlu uyarı verildi. İstanbul Valiliği de uyarılarda bulundu. Çatı uçları ve ağaç derilmeleri ve benzeri durumlara karşı dikkatli olunması istendi. Sarıyer'de devrilen ağacın toplanması için ekipler yağış altında çalışmalarını yaptı. Ekiplerin çalışmasından sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

TAKSİM'DE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kent genelinde yaptığı fırtına uyarılarının ardından Taksim'de sağanak yağış ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarılarının ardından megakent İstanbul'da fırtına ve rüzgar aralıklarla etkisini sürdürüyor. Sağanak yağış yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanlarından olan Taksim'de de gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerini kullanarak korunmaya çalıştı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle birçok vatandaşın şemsiyeleri ters döndü ve bazı vatandaşlar ise şiddetli rüzgarda ayakta durmakta zorlandı. O anlar kameralara yansıdı. Aralıklarla etkisini gösteren fırtınanın gün içerisinde ve yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KAYGANLAŞAN YOLDA MİNİBÜS DEVRİLDİ
Büyükçekmece E-5 mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kayarak devrildi. Kazada yaralanan 1 yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinden Silivri istikametine doğru giden 22 ABY 691 plakalı M.Y. kontrolündeki minibüs, Fatih Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 yolcu ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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