İstanbul’da İETT faciası: Alev alev yandı, vatandaşlar illallah etti! “Ekrem İmamoğlu, otur sıfır”
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduğu yıldan beri İstanbul’da yanan İETT otobüslerinin haddi hesabı yok. “İsrafı bitirdik, hizmeti getirdik” sloganıyla yerel seçimler için algı çalışmasına başlayan Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşım sorununa çözüm bulmak yerine milyonlarca İstanbulluyu çileden çıkarmayı tercih ediyor. Fatih Sultan Mehmet’ten emanet kalan İstanbul’u adeta geriye sardırdı. Hazır projelerin altına imza atmaktan çekinmedi. İstanbul’a hizmet etmekten çok şehir dışında görülen İmamoğlu, vatandaşın adeta sınavı haline geldi. İsraftan kaçınma algısıyla yüzlerce insanın canını tehlikeye attı. Toplu taşıma araçlarının bakımının aksaması yine bir yangın faciasına sebep oldu. Sarıyer’de seyir halindeki İETT otobüsünün kalorifer kısmından yangın çıktı. Alevleri gören şoför otobüsü kenara çekerek yolcuları tahliye etti. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İBB tarafından şehir içi aksamaları son sürat sürüyor. İstanbul'da en büyük sorunlardan biri olan ulaşım sorunu vatandaşları çileden çıkaracak aşamaya geldi. 2019 yılında İstanbul'a başkan seçilen Ekrem İmamoğlu seçmeni de isyan etti.
ARTIK VATANDAŞIN CANI TEHLİKEDE
Olay, 17.00 sıralarında Kireçburnu Mahallesi, Araba Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HO 2568 plakalı İETT otobüsünün seyir halindeyken bir anda kalorifer kısmından alevler yükselmeye başladı.
Alevleri gören şoför, otobüsü hemen kenara çekti ve kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Bu sırada şoför yangın tüpü ile müdahale ederken çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Şoförün dikkati sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı yangın vatandaşlar ve şoför tarafından söndürüldü.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alev alan İETT otobüsünün yol kenarına yanaştığı ve yolcuların panikle dışarı çıktığı görülüyor. Ayrıca otobüsün iç kısmında yükselen alevlere vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği de görülüyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise, İETT otobüsünün içinde alevlerin yükseldiği görülüyor.
Yangını görerek yardıma koşanlardan biri olan Kireçburnu Mahallesi Muhtarı Çağlar Coşkun, "Otobüsün şoförünün uyanıklığı sayesinde büyük bir facia atlatıldı. Şoför arkadaşımız dumanı görür görmez hemen otobüsü sağa çekiyor ve yolcuları indiriyor. Sonra araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale ediyor. Arkasından biz vatandaşlar olarak müdahale ettik ve yangın büyümeden söndürdük. Kalorifer sisteminden kaynaklı bir arızadan alev aldı" şeklinde konuştu.
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