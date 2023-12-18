İstanbul’da İETT faciası: Alev alev yandı, vatandaşlar illallah etti! “Ekrem İmamoğlu, otur sıfır”

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, alev alan İETT otobüsünün yol kenarına yanaştığı ve yolcuların panikle dışarı çıktığı görülüyor. Ayrıca otobüsün iç kısmında yükselen alevlere vatandaşların yangın tüpleri ile müdahale ettiği de görülüyor. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ise, İETT otobüsünün içinde alevlerin yükseldiği görülüyor.