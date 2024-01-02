Malatya’da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YOĞUN SİS SONRASI KAZA

Malatya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kılınç: Yolcu otobüsü İstanbul'dan hareket etmiş, 37 yolcu ile Ankara'dan çıkış yapmış. 3 yolcuyu Gürün ve Darende'de indirdikten sonra Develi mevkiinde yoğun sisten dolayı kaza geçiriyor. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 29 vatandaşımız yaşanan kazada yaralandı. Vatandaşlarımız çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.

Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı.

Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralanırken, Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.