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İETT otobüsü duman saçarak ilerledi! O anlar saniye saniye kaydedildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2023
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İETT otobüsü duman saçarak ilerledi! O anlar saniye saniye kaydedildi

İstanbul Kartal'da seyir halindeki bir İETT aracı arkasından yoğun duman saçarak ilerledi. O anları trafikte bulunan bir başka sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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