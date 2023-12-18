İstanbul’daki barajların doluluk oranları sevindirdi! İşte son durum

1 ay önce barajlardaki doluluk oranı yüzde 17.65 olarak ölçülmüştü. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibey Barajı, yağışlı havalardan olumlu etkilendi. Barajdaki doluluk oranı hızlı bir artışla 59.17'ye ulaştı. Kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3.5'e kadar gerileyen Sazlıdere Barajında ise doluluk oranı yüzde 28.37'ye ulaştı.