İstanbul’un göbeğinde tekme ve yumruklar havada uçuştu! Laf atma kavgası

Beşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre kafeteryadan çıkan bir gruptaki kadına, alkollü 3 şahıs tarafından laf atılmasıyla kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada laf attığı öne sürülen şahıslardan birisi aldığı darbelerle kısa sürede yerde kaldı. Şişli'de yabancı uyruklu iki kadın, saç baş birbirine girerken, çevredeki vatandaşlar kadınları bir türlü ayıramadı. Sarıyer'de bir AVM'de ise bir kişi, yabancı uyruklu şahsın kıyafetini parçaladı. Yaşananlar vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.



İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sokakta ve caddelerde yine sinirler gerildi. Kimi zaman laf atma kimi zamanda bilinmeyen nedenlerle sokaklar boks ringine döndü. Ortaköy'de kafeteryadan çıkan arkadaş grubunun yanındaki bir kadına sarhoş olduğu iddia edilen 3 şahıs tarafından laf atıldı.



KADINA LAF ATAN ŞAHISLARI DÖVDÜ

Bunun üzerine iki grup arasında kavga çıktı tekme ve yumruklar havada uçuştu. Laf atan şahıslardan birisi aldığı darbeler sonucu uzun süre yerde hareketsiz kalırken, bir kişi de hafif şekilde yaralandı. İki grubu çevrede bulunan vatandaşlar ayırırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.