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Haberler Galeri İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İstanbul baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikte İstanbul'da yaşanan kuraklık, barajları olumsuz etkilemişti. Son zamanlarda artan yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi. İSKİ, barajların doluluk oranları ve su seviyeleri gibi bilgileri düzenli olarak güncelleyerek yayınlıyor. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar da barajların son durumunu merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara, Bursa güncel baraj doluluk oranları...

Giriş Tarihi: 10.12.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 12:49
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İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, yağışlar sonrası barajlarda su seviyesi ne kadar arttı, son durum ne? İşte güncel veriler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI!

İSKİ tarafından yayınlanan son verilere göre İstanbul barajlarında genel doluluk oranı %38,95 seviyesine yükseldi.

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İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

BARAJLARIMIZIN SON 14 GÜN İÇİNDEKİ DOLULUK ORANLARI (%)

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İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

➡Ömerli Barajı 61,57

➡Darlık Barajı 52,2

➡Elmalı Barajı 83,03

➡Terkos Barajı 21,84

➡Alibey Barajı 47,75

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İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

➡Büyükçekmece Barajı 23,54

➡Sazlıdere Barajı 19,23

➡Istrancalar Barajı 33,17

➡Kazandere Barajı 14,12

➡Pabuçdere Barajı 10,83