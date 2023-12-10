10 Aralık 2023, Pazar
İstanbul'da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...
İstanbul baraj doluluk oranları, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikte İstanbul'da yaşanan kuraklık, barajları olumsuz etkilemişti. Son zamanlarda artan yağışlar sonrası su seviyesi yükseldi. İSKİ, barajların doluluk oranları ve su seviyeleri gibi bilgileri düzenli olarak güncelleyerek yayınlıyor. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar da barajların son durumunu merak ediyor. İşte, İstanbul, Ankara, Bursa güncel baraj doluluk oranları...
Giriş Tarihi: 10.12.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 10.12.2023 12:49
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