İstanbul’da barajlar ne kadar dolu? Su seviyesi arttı mı? İstanbul, Ankara, Bursa baraj doluluk oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından sağlanan verilere göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar düşen baraj doluluk oranları, son günlerde etkili olan yağışların ardından tekrar yükselişe geçti. Peki, yağışlar sonrası barajlarda su seviyesi ne kadar arttı, son durum ne? İşte güncel veriler...