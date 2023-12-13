İstanbul'da sağanak yağışlar sonrası sevindirici haber! Barajlardaki durum giderek toparlanıyor...
İstanbul'a son günlerde etkili olan yağışlar barajlara yararken, şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranı son yağmurların ardından yüzde 40,20'ye yükseldi. İşte şehir genelindeki tüm barajlardaki son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, yağışlı dönemle artmaya başladı.
İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM
Kent genelinde son günlerde etkili olan yağışlar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 1 haftada yüzde 5,49 artarak yüzde 40,20 seviyesine çıktı.
Su miktarı Alibey'de yüzde 51,31, Büyükçekmece'de 25,56, Darlık'ta 57,71, Elmalı'da 86,71, Istrancalar'da 36,41, Kazandere'de 12,45, Pabuçdere'de 10,76, Sazlıdere'de 22,2, Terkos'ta 24,37 ve Ömerli'de 65,11 ölçüldü.
Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 803,18 kilogram oldu.
Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 347,09 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi. Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl alınan su miktarı 703,79 milyon metreküp olarak gerçekleşti.
İÇME SUYU TESİSLERİNDE DURUM NE?
İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 1 milyar 59 milyon 53 bin metreküp oldu. İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 984 bin metreküp olarak kayda geçti.
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