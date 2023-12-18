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Son yağışlar barajlara nasıl yansıdı? A Haber havadan görüntüledi

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 11:42
İstanbul'da hafta sonu etkili olan yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı. Alibey Barajı'nda son durum havadan görüntülendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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