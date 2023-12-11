İstanbul barajlarında son durum ne? Yağışlar cansuyu oldu | 11 Aralık 2023 barajlarda doluluk oranı





Kurak günler geçiren mega kent İstanbul'da geçtiğimiz hafta da etkili olan sağanak yağış barajlara can suyu oldu. İSKİ'nin son verilerine göre doluluk oranında artış yaşanan barajlardaki genel durum yüzleri güldürdü. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 sınırına dayandı. Mega kentteki barajlarda doluluk oranı yüzde 39,62 oldu. Yağışların önümüzdeki günlerde de süreceği kaydedildi.