Dilan Polat'a bir kötü haber daha! Savcılık kararını açıkladı: Cezaevine girmeden önce...
Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılık ise Polat'ın attığı bu adımla ilgili kararını açıkladı.
Dilan Polat, kısa sürede doğum fotoğrafçılığından milyonerliğe ulaştı.
Kendi markasını kurdu, güzellik salonları açtı. Lüks araçları, gösterişli villası, jeti ve helikopteriyle hava attı. Altın tozlu kahvesini yudumlayarak "Ayda 750 bin TL harcıyorum" açıklamasını yaptı.
İşte bu sözleri, Türkiye'yi sarsan fenomenler operasyonunu başlattı.
MASAK'ın yaptığı incelemenin ardından Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından soruşturma açıldı.
Gözaltına alınan ikili tutuklanarak cezaevine yollandı.
Soruşturma sürerken, Dilan Polat hakkında yeni gelişmeler ortaya çıktı. Öyle ki sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce kendisi hakkında olumsuz yorum yapanlar için suç duyurusunda bulunduğu anlaşıldı.
Tutuklanmadan önce sosyal medyadan pek çok kişiye üstü kapalı şekilde hakaret eden Dilan Polat, kendisine yönelik eleştiriler hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıktı.
'Ağzında ne geveliyorsun', 'Hesap vereceksin' diyene de dava açan Dilan Polat, ne yazık ki umduğunu bulamadı.
Savcılığın o yorumlar için 'Hakaret sayılmaz' diyerek takipsizlik kararı verdiği ortaya çıktı.
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