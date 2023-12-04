Şampiyonlar Ligi’ne kayyum şoku! Dilan ve Engin Polat soruşturmasın dahil edilen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında karar alındı
Lüks yaşantılarıyla bir süredir gündemi meşgul eden Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve vergi kaçırma gerekçesiyle tutuklandı. Polatgillerin 2019 yılında "Şampiyonlar Ligi" diye isimlendirdiği fotoğrafta bulunan 12 fenomenin tüm mal varlıklarına el konulduğu açıklandı. Fenomenlerle ilgili üst üste yaşanan skandallar sıcaklığını korurken son dakika gelişmesi yaşandı. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen kişilerle ilgili 12 şirkete kayyum atandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor.
Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.
Soruşturması ayrı dosyada devam eden sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de mal varlığı değerlerine el konulduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.
Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.
Hakimlik 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.
Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
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