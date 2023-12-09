Dilan Polat’ın sınır dışı edilen sağ kolu Şule’den pişkin açıklama: Millet olarak rahatlayın

İKİSİ DE KAÇAK ÇIKTI

Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişide Shoklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 10 ay önce ülkemize "Turist Vizesi" ile giriş yaptığı ve kaçak durumda olduğu saptandı. İkili gözaltına alındı.