Dilan Polat'ın sınır dışı edilen sağ kolu Şule'den pişkin açıklama: Millet olarak rahatlayın
Dilan Polat'ın sağ kolu Şule, Polat ailesi tutuklanınca akrabalarını villaya yerleştirdiği tespit edilmişti. Olay sonrası villaya baskın yapan polis ekipleri Şule'nin eve yerleştirdiği iki akrabası ile gözaltına alınarak sınır dışı etmişti. Yaşanan olayların ardından sınır dışı edilen Şule'den pişkin açıklamalar geldi. Şule sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum." dedi.
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Adliye koridorlarında "Oğlum sana kim bakacak" diye ağlayan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sosyal medya hesabından paylaşım yaparak çocuklara bakmak için eve döndüğünü söylemişti.
EVE AKRABALARINI DOLDURMUŞ
Tutuklanan Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu çalışanının, Dilan Polat cezaevine girdikten sonra Özbekistan'dan akrabalarını getirip Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği tespit edildi.
SINIR DIŞI EDİLDİ
İkilinin sınır dışı işlemleri sonrası Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecekleri ifade edilmişti.
SINIR DIŞI EDİLEN ŞULE'DEN PİŞKİN AÇIKLAMA: "MİLLETÇE RAHATLAYIN, ALNIMIN AKIYLA MEMLEKETİME GİDİYORUM"
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule sınır dışı edildikten sonra "Milletçe rahatlayın. Çok mutluyum çünkü alnımın akıyla memleketime gidiyorum." ifadelerini kullandı.
DİLAN'IN CEKETİYLE AVM DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ
Yardımcı Şule, geçtiğimiz gün bir AVM'de gezerken görüntülendi. Şule'nin giyindiği lüks marka pahalı ceketin cezaevinde olan Dilan Polat'a ait olduğu iddia edilmişti. Görüntülerden rahatsız olan yardımcı, savcılığa başvurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Şule, kıyafetin kendisine Dilan Polat'ın daha öncesinde verildiğini, ceketi izinsiz kullanmadığını söylemişti.
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