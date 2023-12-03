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Haberler Galeri Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen çift Dilan Polat ve Engin Polat ile yakınlarının yanı sıra lüks yaşantılarıyla dikkat çeken fenomenlere yönelik yürütülen soruşturmalar yeni bir boyut kazandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Polat çiftine "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" suçundan da soruşturma başlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 03.12.2023 07:32 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 07:32
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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturma kapsamında hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin de aralarında bulunduğu birçok şüpheli hakkında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma yürütüyor.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

BİR DİZİ İŞLEM VE TUTUKLAMA KARARI
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla yaptıkları usulsüzlükler ortaya çıkan Dilan ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında bir dizi işlem yapıldı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Çiftin malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

AVUKAT ALTUN'UN DİKKAT ÇEKEN İHBARI

Dilan Polat'ın 2019 yılında 'Şampiyonlar Ligi' ismiyle paylaştığı fotoğraf içinde bulunan 15 fenomen daha şüpheli olarak soruşturmaya eklenirken Dilan ve Engin Polat hakkında bir suçtan daha soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Engin Polat davasında yeni gelişme! Şimdi de uyuşturucu imal etme soruşturması | Detaylar şoke etti

Avukat Feyza Altun'un geçen ay yaptığı ihbarla birlikte Polat çiftine bir suçtan daha soruşturma başlatıldı.