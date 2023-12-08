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Dilan Polat ve Seçil Erzan'ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

İçlerinde eski futbolcu ve teknik direktör Arda Turan'ın da olduğu ünlü isimleri "özel fon" vurgunu yalanıyla milyonlarca dolar dolandıran bankacı Seçil Erzan'a dair yeni bir detay daha ortaya çıktı. Erzan da 'Kara para aklamak' ve 'vergi kaçırmak' gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi 'enerji'ye önem vermiş. Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanlar, Erzan'ın işlerini ve Avukat Candaş Gürol'la geçtiğimiz yıl yaşadığı aşk hayatını koruyabilmek ve rayına sokmak için Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına geren ve evrene yollanan enerjiyle sorunlarının çözüldüğüne inanılan Reiki felsefesine sarıldığını ortaya koydu. İşte detaylar...

Sabah
Giriş Tarihi: 08.12.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 10:21
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Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

Denizbank'ta şube müdürü olarak görev yapan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim fonu" adı altında çok sayıda kişiyi milyonlarca dolar dolandırdığı iddiasıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Erzan'ın da "kara para aklamak", "vergi kaçırmak" gibi suçlardan tutuklanan fenomen Dilan Polat gibi "Enerji" tutkunu olduğu ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

Daha önce milyonlarca dolar aldığı kişilerin parasını çevirmede sıkıntı yaşamamak için telefonunda "Erzan Diba" olarak kayıtlı kişiye dua etmesi için 60 bin lira ödediği ortaya çıkan Erzan'ın, aşk hayatını koruyabilmek ve güçlendirmek için de çareyi uzak doğu kökenli ana teması evrene enerji göndermek olan "Reiki" felsefesinde aradığı ortaya çıktı.

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Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

"TUTKULU AŞK" GÜÇLENDİRMESİ

Erzan'ın makam odasındaki çekmecesinden çıkanların listesi dava dosyasına girdi.

Banka görevlileri tarafından savcılığa teslim edildiği belirtilen evraklara göre, Erzan'ın çekmecesinden çıkan en dikkat çekici nesne, 14 sayfalık "Tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evrak ve 1 sayfa, "Ben Seçil Erzan, Mehmet Aslan hocanın bana gönderdiği tutkulu aşk güçlendirmesini aktif ediyorum Candaş Gürol" yazılı evraklar oldu.

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Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

ERZAN DA "ENERJİ" DEDİ

Japonca'da "Evrensel yaşam enerjisi" anlamına gelen ve Dr. Mikao Usui Reiki tarafından oluşturulan Reiki, yeni bir ruhsal şifa tekniği olarak ifade ediliyor.

Dünyada ve Türkiye'de Reiki kliniklerine başvuran insanlar burada ruhsal ve fiziki sıkıntılarını geleceğe enerji gönderme yöntemiyle çözüldüğü anlayışını benimsiyor.

Başvuranlar özellikle aşk hayatını yoluna koymak için Reiki felsefesine sarılanlardan oluşuyor.

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Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

ERZAN, ÇAREYİ REİKİ'DE BULDU

İşte Erzan da daha önce 10-12 yıl aşk yaşadığı Nuri Köşkdere'den sonra ilişki yaşadığı Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol'la arasındaki ilişkiyi düzene koyabilmek için Türkiye'de bu sistemi uyguladığı belirtilen Reiki Master'ı Mehmet Aslan'ın yolunu tuttuğu ve uygulama için yazdığı kartları da çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı.

Erzan'ın karta yazı yazma uygulamasına Reiki felsefesinde "Uyumlama" adı veriliyor. Sadece bir kere yapılan uyulmamalar, sadece başvuranın üzerinde yapılıyor ve uyumlama sonrası ortaya çıkan enerjinin de başvuran kişide çalışmaya başlayarak bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.