Dilan Polat ve Seçil Erzan’ın “enerji” benzerliği! Çekmecesinden çıktı

ERZAN, ÇAREYİ REİKİ'DE BULDU

İşte Erzan da daha önce 10-12 yıl aşk yaşadığı Nuri Köşkdere'den sonra ilişki yaşadığı Fatih Terim'in eski avukatı Candaş Gürol'la arasındaki ilişkiyi düzene koyabilmek için Türkiye'de bu sistemi uyguladığı belirtilen Reiki Master'ı Mehmet Aslan'ın yolunu tuttuğu ve uygulama için yazdığı kartları da çekmecesinde sakladığı ortaya çıktı.

Erzan'ın karta yazı yazma uygulamasına Reiki felsefesinde "Uyumlama" adı veriliyor. Sadece bir kere yapılan uyulmamalar, sadece başvuranın üzerinde yapılıyor ve uyumlama sonrası ortaya çıkan enerjinin de başvuran kişide çalışmaya başlayarak bir ömür boyu yok olmadığı öne sürülüyor.