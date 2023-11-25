Ankara'da 3. komşu cinayeti: 1 ölü 5 yaralı! Sebep hep aynı...
Ankara’nın Keçiören ilçesinde gürültü nedeniyle komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İlçede aynı gün meydana gelen komşu kavgasında 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Sancaktepe Mahallesi 1586/1 cadde üzerinde bulunan Sancak Apartmanı'nda meydana geldi. Binada devam eden tadilat nedeniyle komşular arasında gürültü tartışması çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından Recep Ö., ruhsatsız tabancası ile Kerim Tokgöz, Fatma Ö., E.T., Z.T., M.T ve H.T.'yi vurdu.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.
KATİL ZANLISI MOTOSİKLET İLE KAÇTI
Katil zanlısının olayın ardından ruhsatsız tabancayı olay yerinde bırakarak üzerine kayıtlı motosiklet ile kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
AYNI GÜN İÇİNDE İKİNCİ KOMŞU CİNAYETİ
Öğlen saatlerinde yaşanan olayda ise 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Sincan ilçesinde yaşanan olayda 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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