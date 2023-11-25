Ankara’da 3. komşu cinayeti: 1 ölü 5 yaralı! Sebep hep aynı...





BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kerim Tokgöz, hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavi işlemleri devam ediyor.