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Zeytinburnu'nda tramvaya taşlı saldırı! T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay servis dışı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Zeytinburnu’nda tramvaya taşlı saldırı! T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay servis dışı

Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaya istasyonda bekleyen bir yolcu tarafından taşlı saldırı yapıldı. Atılan taş camı kırarak tramvayın içine düştü. Yolcular arasında panik oluşturan olayda yaralanan olmadı.

Saldırı, 19.30 sıralarında T1 Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvayın Seyitnizam-Akşemsettin durağına yaklaştığı sırada yapıldı.

Tramvay durağa yaklaştığı sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından taş atıldı. Atılan taş tramvayın camını kırarak içeri düştü.

Olayda yaralanan olmazken, durağa yaklaşan tramvayda bulunan yolcular başka bir araca aktarıldı. Camı kırılan tramvay servis dışına alınarak Zeytinburnu park alanına çekildi.

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