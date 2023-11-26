Teklifini reddeden kadının hayatını kararttı! Ankara'da korkunç olay
Ankara'da işadamı İbrahim Emir T. (39), sosyal medyadan tanıştığı yönetici asistanı S.E. (47) ile gittiği eğlence mekânı dönüşünde genç kadını ofisine davet etti. Daveti geri çeviren kadını aracıyla ezdi. Beyin kanaması geçiren kadın, yüzde 98 engelli kaldı.
Ankara'nın geçen yıl temmuz ayında, Çankaya ilçesinde sosyal medyadan S.E. ile tanışan iş adamı İbrahim Emir T. ve arkadaşları ile eğlenmek için Balgat'ta bulunan bir restorana gitti. Burada bir süre eğlenen İbrahim Emir T., S.E. ve arkadaşı M.M. ile restorandan ayrıldı. Arabada E.S.'ye ofise gitmeyi teklif eden İbrahim Emir T. kadının teklifi kabul etmemesi üzerine Cevizlidere Mahallesi'nde aracını durdurdu. Burada çıkan tartışma sonrasın S.E.'nin kendisi ile gitmemesine sinirlenen İbrahim Emir T., aracına binip geri geri gelerek S.E.'ye çarptı.
TALİHSİZ KADININ ÇANTASINI DA ALARAK KAÇTI
İbrahim Emir T., çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansın gelmesinin ardından, S.E'nin çantasını da yanında alarak olay yerinden kaçtı. İbrahim Emir T.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu belirlenirdi. İfadesi alınan İbrahim Emir T., "Arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Bayanlar sarhoş olmaya başlayınca biz de seri bir şekilde hesabı ödeyerek mekandan aracımla ayrıldık. S.E. ön koltukta, M. hanım da arkada oturuyordu. Bayanları ticari taksiye bindirmek için durdum ve arkadaşları indirdim. Bayanlar araçtan inince ben de arkadaşları uğurlamak için indim, arkadaşlarla vedalaştık. Ben araca bindiğim sırada S.E. hanım bana 'İbrahim' diyerek seslendi. Ben de ticari taksi ücretini vermek için aracım ile geri geri geldim. Ben aracım ile geri geri geldiğim sırada S.E. aracımın sağ arka tarafında duruyordu, ben gelirken alkolün etkisiyle sendeleyerek aracımın arka tarafıma geldi ve çarpama anı gerçekleşti" savunması yaptı.
YÜZDE 98 ENGELLE YATAĞA BAĞIMLI HALE GELDİ
İbrahim Emir T.'nin aracıyla çarpması sonucu ağır yaralanan S.E.'nin, kafatası kemiklerinde kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Hayati tehlikesi bulunan S.E., tedavi sürecinde birçok komplikasyonun gelişmesi sonucunda yüzde 98 engelli kalarak yatağa bağımlı hale geldi. Konuşma, yürüme ve yemek yeme yetisi kaybeden S.E. ailesinin yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İbrahim Emir T. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
MAHKEMEDE KENDİ BEYANINI ÇÜRÜTTÜ
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan İbrahim Emir T., mahkemedeki savunmasında, emniyetteki ifadesinde yer alan S.E. ve arkadaşına taksi parasını vermek için geri geri gittiği beyanına ilişkin, eşiyle problem yaşamaktan korktuğu için yalan söylediğini kaydetti. İbrahim Emir T., "S.E.'nin dikiz aynasından sendeleyip düştüğünü gördüm, düştüğünü görür görmez de hemen hızlı bir şekilde aracımı durdurdum arabadan indim yardımcı olmaya, kaldırmaya çalıştım sonra gücüm yetmedi, kaldıramayınca ben de yere düştüm. Çevredeki insanlardan yardım istedim. 'Yardım edin ambulansı arayın' dedim, ambulansı aradıklarını söylediler, ambulans geldi, önce S.E'ye yerde müdahale ettiler, ondan sonra da ambulansa bindirdiler. Kapı kapandıktan sonra o anki korku panik haliyle ben ne yapacağımı tamamen bilmeden olay yerinden ayrıldım" dedi.
ELİNDEN KURTULMAYA ÇALIŞMIŞ
Olay anına ilişkin dosyaya giren güvenlik kamerası görüntülerinde, S.E. ve M.M.'nin araçtan inerek konuşmaya başladıkları, İbrahim Emir T.'nin S.E.'yi öpmeye ve sarılmaya çalıştığı ancak S.E.'nin geri çekilerek sanığın elinden kurtulmaya çalıştığı görüldü. Kayıtlarda, İbrahim Emir T'.nin aracına binerek geri geri geldiği ve S.E.'ye çarptığı görüntüleri yer aldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, S.E.'nin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokan bir duruma neden olup basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ve kafatası kemiklerinde 6 ağır derece kırık olduğu, beyin kanaması geçirdiği belirtildi.
TAHLİYE EDİLDİ
Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından İbrahim Emir T.'ye 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme gerekçeli kararında, İbrahim Emir T.'nin aracına bindikten sonra ani bir manevra ile aracını S.E.'nin bulunduğu yere doğru geriye doğru sürmesinin taksi parası verilmesi ya da S.E.'nin araca alınması hususuyla açıklanabilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Kararda, olay gecesi S.E.'nin İbrahim Emir T.'nin arkadaşlarının bulunduğu ofise gitmek istememesi üzerine sanığın bu hususa sinirlenerek ve alkolün de verdiği etkiyle aracı ile ani bir manevra yaparak ve bu manevrayı gerektirecek herhangi bir hususun da olmadığı bir anda geri geri gelerek müştekiye kasten çarptığı belirtildi. Kararda, İbrahim Emir T.'nin kasıtlı bir şekilde S.E.'yi öldürmeye yönelik hareket ettiği ifade edildi. Tutuklu yargılanan İbrahim Emir T. kararla birlikte tahliye edildi.
SANIĞIN EYLEMİ ÖLDÜRMEYE YÖNELİK
Kararda, sanığın olay anında müştekinin kendisi ile birlikte gelmek istememesine sinirlenerek aracına binmesi, aracı ile geri geri gelmesini gerektirecek makul herhangi bir sebep olmamasına rağmen kadının bulunduğu kısma doğru aracını sürmesi ve aşamalardaki inkara yönelik beyanlarına rağmen öldürmeye elverişli olan araç ile müştekiye çarpması, çarpmanın şiddetli olduğunun tanık beyanları ve müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına ilişkin raporlardan anlaşıldığı aktarıldı. Sanığın olay yerinden ayrılırken müştekiye ait çantayı da aracının bagajına koyarak götürmesi, sanığın ambulansın gelmesinden yaklaşık 4 dakika sonra polis olay yerine gelmeden önce olay yerini terk etmiş olmasının müştekiye yönelik kastının öldürmeye yönelik olduğu ve olayda isteğini kabul etmeyen müştekiye yönelik sanığın ani kast ile eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi.
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