Teklifini reddeden kadının hayatını kararttı! Ankara’da korkunç olay

TALİHSİZ KADININ ÇANTASINI DA ALARAK KAÇTI

İbrahim Emir T., çevredekilerin ihbarıyla çağırılan ambulansın gelmesinin ardından, S.E'nin çantasını da yanında alarak olay yerinden kaçtı. İbrahim Emir T.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu belirlenirdi. İfadesi alınan İbrahim Emir T., "Arkadaşlarımızla birlikte yemek yedik. Bayanlar sarhoş olmaya başlayınca biz de seri bir şekilde hesabı ödeyerek mekandan aracımla ayrıldık. S.E. ön koltukta, M. hanım da arkada oturuyordu. Bayanları ticari taksiye bindirmek için durdum ve arkadaşları indirdim. Bayanlar araçtan inince ben de arkadaşları uğurlamak için indim, arkadaşlarla vedalaştık. Ben araca bindiğim sırada S.E. hanım bana 'İbrahim' diyerek seslendi. Ben de ticari taksi ücretini vermek için aracım ile geri geri geldim. Ben aracım ile geri geri geldiğim sırada S.E. aracımın sağ arka tarafında duruyordu, ben gelirken alkolün etkisiyle sendeleyerek aracımın arka tarafıma geldi ve çarpama anı gerçekleşti" savunması yaptı.