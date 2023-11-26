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Ankara'da komşu kavgası: 2 ölü! Gürültü nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti

A Haber
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Giriş: 26.11.2023 10:57
Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Geniş çaplı soruşturma başlatılan olayla ilgili son detayları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu aktardı.
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