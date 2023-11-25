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Ankara'da ikinci komşu katliamı: Baba ve oğlunu tüfekle vurdu! Nedeni 'pes' dedirtti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023
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Ankara’da ikinci komşu katliamı: Baba ve oğlunu tüfekle vurdu! Nedeni ’pes’ dedirtti

Ankara'da peş peşe komşu dehşeti yaşandı. 59 yaşındaki Hüseyin Alkan, asansör tamiri sırasında oluşan gürültü nedeniyle komşusu Uğur Şahan ve oğlu Mehmet Ali Şahan'ı tüfekle öldürdü. Dehşet apartmanından kaçmaya çalışan Sevda Şahan ile Sema Taşkıran'ı da sokak ortasında yaraladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi, 1409 Sokak'ta meydana geldi. Şahin apartmanında oturan Hüseyin Alkan, binadaki asansörün tamiri sırasında çıkan gürültü nedeniyle daha önce de arasında husumet bulunan apartman yöneticisi Sema Taşkıran ile tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Hüseyin Alkan, asansörü tamir etmeye çalışan üst kat komşusu Uğur Şahan ile oğlu Mehmet Ali Şahan'a bina içinde ateş etti.

Alkan, binadan çıkarak kaçmaya çalışan Sevda Şahan ve yönetici Sema Taşkıran'a da peşlerinden gidip sokak ortasında ateş etti. 4 kişi kanlar içinde yere yığıldı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Sevda Şahan ve Sema Taşkıran ise ambulansla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından elinde av tüfeği ile binaya girerken cep telefonu kamerasına yansıyan Hüseyin Alkan, polis tarafından gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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