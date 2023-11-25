Ankara’da ikinci komşu katliamı: Baba ve oğlunu tüfekle vurdu! Nedeni ’pes’ dedirtti





Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Uğur Şahan ve oğlu 10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Ali Şahan'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.