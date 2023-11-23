Ankara'da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da 72 yaşındaki T.Ü.üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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