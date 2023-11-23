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Haberler Galeri Ankara'da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Ankara'da 72 yaşındaki T.Ü.üst katta oturan ailenin çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle katliam yaptı. Saçmaların isabet ettiği evde oturan aileden 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 07:27
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Ankara’da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Olay, saat 23.45 sıralarında Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Papatya Sokak'ta meydana geldi.

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Ankara’da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Kader Apartmanı'nda tek başına oturan T.Ü., bir süredir çocuklarının gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştıkları öğrenilen üst kat komşularının evine giderek, yine gürültü yüzünden şikayette bulundu.

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Ankara’da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından T.Ü., evinden aldığı pompalı tüfekle ailenin üzerine art arda ateş açarak katliam yaptı.

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Ankara’da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Saçmaların isabet ettiği aileden babaanne B.T. (71), baba H.T. (41), anne S.T. (40) ve çocukları M.T. (13) ile C.T. (11) kanlar içerisinde yere yığıldı.

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Ankara’da komşu dehşeti! Ses çıkartıyorlar diye katliam yaptı | 2’si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

Silah sesleri bina sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.