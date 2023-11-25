Ankara’da komşu cinayeti: 6 kişilik ailenin 5’ini öldürmüştü! Kan donduran ifadesi ortaya çıktı

Tahsin Ü., evin içinde yaşananları ve çocuklara ateş ettiğini ise hatırlamadığını söyleyerek, "O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum" ifadelerine yer verdi.

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