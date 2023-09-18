Camide içki fotoğrafı paylaşmıştı! Ahlaksız gencin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'daki bir camide, taburenin üzerine koyduğu alkol şişeli fotoğrafı paylaşarak camide alkol kullandığını ve "3 bin 200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse.." şeklinde sosyal medyada paylaşım yapan Safa Yasin Ö.(19) İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu Kartal'da yakalanmıştı.

Safa Yasin Ö.'nün olayı, 13 Eylül Çarşamba günü Ataşehir'deki Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edildi. Güvenlik şube ekipleri tarafından sağlık muayenesi için hastaneye götürülen Safa Yasin Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Safa Yasin Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.