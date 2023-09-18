7 günlük yasak kararı! Valilik tüm detayları duyurdu...
Hakkari Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasında şehir genelinde 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyuruldu. İşte detaylar...
Hakkari'de oturma eylemi, basın açıklamaları, gösteri yürüyüşleri, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi eylem ve etkinliklerin 7 gün yasaklandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların engellenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı belirtildi.
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin kapsam dışında bırakıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hakkari sınırları içinde 17 Eylül saat 08.00'den 23 Eylül saat 20.00'ye kadar 7 gün süreyle umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, imza kampanyası, her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma ve benzeri türdeki her türlü eylemlerin, etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS ek tercihler ne zaman başlayacak 2023? DGS 2023 ek tercih takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- 2. derece yırtık iyileşme süresi ne kadar, kaç gün sürer? 2. derece kas yırtılması kaç güne düzelir?
- Canan Karatay yöntemi! 'Sigarayı bırakamıyorum' diyenler denesin! Her gün 1 çay kaşığı...
- KANDİL TARİHLERİ 2023 | Mevlid Kandili ne zaman? Kandil gecesi yapılacak ibadetler!
- AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL kayıt yenileme ayın kaçında başlayacak 2023?
- Adra GYO halka arz ne zaman işlem görecek 2023? Adra GYO kaç lot verdi, hisse arz sonuçları açıklandı mı?
- Bu portreler bilinenden çok farklı! 3 yılda yeniden çizdiler! Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman...
- KYK yedek sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanır? KYK 1. yedek sıralama sonuçları bugün açıklanacak mı? Yedek yurt açıklama son dakika...
- Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Kopenhag maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- 50 bin TL'nin 32 ve 92 günlük mevduat getirisi ne kadar? Bankalar yeni oranları açıkladı! 2023 Eylül mevduat hesaplama ekranı!
- Reeder halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Reeder ne zaman dağıtılacak, işlem görecek? Kaç lot verir?
- Kabine Toplantısı bugün var mı, yok mu? 18 Eylül Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak?