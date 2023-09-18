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Silivri'de fabrika yangını! Otlardan sıçradı bir anda büyüdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.09.2023 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023
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Silivri’de fabrika yangını! Otlardan sıçradı bir anda büyüdü

Son dakika haberine göre İstanbul Silivri'de yol kenarındaki otlarda başlayan yangın fabrikaya sıçradı. Olay yerine İstanbul'un birçok ilçesinden itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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