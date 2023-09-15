Camide içki içip görüntülerini paylaştı! Ahlaksız adamın sözleri çileden çıkardı! Bakan Yerlikaya: Şahıs yakalandı
İstanbul'da kimliği belirsiz bir kişi, camide içki içtiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Görenlerin kanını donduran olay sadece bununla da kalmadı. Müslümanların kutsalına ağır bir saldırı da bulunan şahıs paylaşımında "Allah ile dertleştim biraz. Atatürk'e ekber dedim cesaretimi topladım. 3200 küsur caminin kameralarına baksınlar bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim." ifadelerini de kullandı. Olayın ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
REZİL SÖZLER: "ATATÜRK'E EKBER" DEDİM CESARETİMİ TOPLADIM
Yazdığı bir mesajda caminin alt katının boş olduğunu belirten şahıs, "Ben de çantadan çıkardım içtim. İstanbul'un çok işlek bir semtinde ama boş bir cami" dedi.
"Nasıl becerdin bunu?" şeklindeki bir yoruma da cevap veren şahıs, "'Atatürk'e ekber' dedim cesaretimi topladım girdim içeri" ifadelerini kullandı.
"3 BİN 200 KAYDI İNCELESİNLER"
Pişkin mesajlarına devam eden şahıs, "3 bin 200 küsur caminin kameralarına ayrı ayrı baksınlar, bulduklarında paşa paşa karakola ifade vermeye giderim" diye yazdı.
"TÜRK POLİSİ SUÇLUYU BULUP YAKALADI"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu:
"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve ''3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse…" diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs #İstanbul'da Emniyet Mensuplarımızca YAKALANMIŞTIR. KAHRAMAN TÜRK POLİSİ HER SUÇLUYU BULUP YAKALADIĞI GİBİ BU ŞAHSI DA BULUP YAKALAMIŞTIR. ADALETE TESLİM ETMİŞTİR. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin"
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