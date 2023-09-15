15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şahıs yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan şahıs yakalandı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 23:30
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli S.Y.Ö'nün yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri de paylaşarak, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Camide alkol içen şahıs yakalandı
Camide alkol içen şahıs yakalandı
İzmir’de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
İzmir'de hasar gören Atatürk Anıtı tartışması
İşe ve okula gitmek için zorlu Ulaşım maratonu
İşe ve okula gitmek için zorlu "Ulaşım maratonu"
İstanbul’da olası depremde en riskli 15 ilçe
İstanbul'da olası depremde en riskli 15 ilçe
Malatya’da 15 katlı 9 bina yıkıldı
Malatya'da 15 katlı 9 bina yıkıldı
Silahlı çatışmaya giren İsveçliler tutuklandı
Silahlı çatışmaya giren İsveçliler tutuklandı
Aksaray’da bilim festivali
Aksaray'da bilim festivali
Kartal’da tekel bayi içinde bıçaklı sopalı kavga
Kartal’da tekel bayi içinde bıçaklı sopalı kavga
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Takside tartışma, kapı önünde kavga kamerada
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
Boston-Malatya bilim hattı 33 hastaya şifa oldu
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 26
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
Teröristin çantasındaki patlama kamerada
Daha Fazla Video Göster