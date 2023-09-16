Camide içki içen şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden büyük: Yüksek alkolün etkisiyle yaptım
Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli yakalanırken şahsın ilk ifadesine ulaşıldı. Şüpheli özür dileyerek “Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” ifadelerini kullandı.
Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazıp paylaşan şüpheli S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesine ulaşıldı.
"YÜKSEK ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM ATEİSTİM"
Polisteki ifadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım" diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.
POLİS TARAFINDAN YAKALANDI
Edinilen bilgilere göre, cami içinde alkol kullandığına işaret eden fotoğrafları Reddit adlı uygulama üzerinden paylaşan, fotoğrafın altına "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" notunu yazan şüpheli S.Y.Ö., dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmıştı.
YAKALANDIĞINI İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURMUŞTU
Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edilmiş, olayla ilgili yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete getirilmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti: "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."
SAVCILIĞA ÇIKARILACAK
Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.'nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım" diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi. Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, "İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum" dediği aktarıldı.
Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursluluk sınav sonuçları sorgulama sayfası! İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2023-2024 Yeni öğretmen atamaları nasıl olacak? Son dakika MEB mülakat açıklaması!
- 15 Eylül 2023 Cuma Reyting sonuçları! Dün akşamın reyting birincisi belli oldu! Yalı Çapkını, Ateş Kuşları, MasterChef...
- 2023 EGM PAEM öğrenci alımı başvuru ekranı! Kadın / erkek 500 komiser yardımcısı alınacak! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı!
- 2. Torba Yasa müjdeleri tek tek geldi! O maddelerde yeni detay! Emekliye ara zam, Taşerona Kadro, Bağkur prim indirimi, evlilik kredisi...
- 15 liradan satılıyor! Kimse bilmiyordu, o ilimizde hasadı başladı! İşte, kansere karşı mucize meyve!
- Yalı Çapkını son bölüm tekrarı izle! Yalı Çapkını 37. bölüm tekrarı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...
- iPhone 15 serisi Türkiye servis ücret bedelleri: Pil değişim, çatlak ekran, arka cam hasarı, arka kamera ve diğer hasarları servis ücreti ne kadar?
- TTK en az ilkokul mezunu 2 bin işçi alımı başlıyor! KPSS puan şartı aramıyor! İşte başvuru şekli ve merak edilen detaylar….
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Eylül ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
- Örsan Öymen kimdir, nereli, mesleği nedir? Örsan Öymen CHP Genel Başkan adayı mı oldu? Siyasi kariyeri...