Camide içki içen şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden büyük: Yüksek alkolün etkisiyle yaptım





YAKALANDIĞINI İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURMUŞTU



Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edilmiş, olayla ilgili yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete getirilmişti.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti: "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."