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Camide içki içen şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden büyük: Yüksek alkolün etkisiyle yaptım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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Camide içki içen şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı! Özrü kabahatinden büyük: Yüksek alkolün etkisiyle yaptım

Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazan şüpheli yakalanırken şahsın ilk ifadesine ulaşıldı. Şüpheli özür dileyerek “Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım” ifadelerini kullandı.

Bir camide alkol kullandığını gösteren fotoğraf paylaşan ve "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" diye yazıp paylaşan şüpheli S.Y.Ö.'nün polisteki ifadesine ulaşıldı.

"YÜKSEK ALKOLÜN ETKİSİYLE YAPTIM ATEİSTİM"

Polisteki ifadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım" diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi.

POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre, cami içinde alkol kullandığına işaret eden fotoğrafları Reddit adlı uygulama üzerinden paylaşan, fotoğrafın altına "3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse" notunu yazan şüpheli S.Y.Ö., dün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kartal ilçesinde bir adreste yakalanmıştı.



YAKALANDIĞINI İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA DUYURMUŞTU

Emniyet güçlerince gerçekleştirilen çalışmada, çirkin olayın Ataşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Camii içerisinde gerçekleştirdiği tespit edilmiş, olayla ilgili yakalanan zanlı, ifade işlemleri için emniyete getirilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından zanlının yakalandığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetmişti: "Sosyal medyada camide alkol kullandığını gösterir fotoğraf paylaşan ve '3200 cami içinde hangi cami olduğunu bulabilirlerse...' diye yazan S.Y.Ö. adlı şahıs İstanbul'da emniyet mensuplarımızca yakalanmıştır. Kahraman Türk polisi her suçluyu bulup yakaladığı gibi bu şahsı da bulup yakalamıştır, adalete teslim etmiştir. Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."





SAVCILIĞA ÇIKARILACAK

Emniyetteki işlemleri devam eden S.Y.Ö.'nün polisteki ilk ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde, "Yüksek alkolün etkisiyle yaptım. Ben ateistim, cami beni ilgilendirmez. Yaptığımdan pişmanım" diyen şüphelinin, özür dilediği öğrenildi. Pişmanlığını dile getirdiği öğrenilen zanlı, "İçeride namaz kılan son bir kişi kalmıştı, o çıktıktan sonra bunu yaptım. Özür diliyorum" dediği aktarıldı.
Dün akşamdan bu yana İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde polise ifade veren şüphelinin, bugün akşam saatlerinde savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

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