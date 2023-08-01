Şanlıurfa'da 2 araca şok operasyon: 177 kilodan fazla skunk ele geçirildi
Türkiye uyuşturucu ile mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa'da polis ekiplerince şok bir operasyona imza atıldı. Polisin durdurduğu 2 araçta 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar…
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüphe üzerine 2 ayrı aracı durdurdu.
Plakası açıklanmayan araçlarda yapılan aramalarda 177 kilo 800 gram skunk ele geçirildi.
Uyuşturucuya el koyan ekipler, araçlarda bulunan ismi açıklanmayan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler emniyette sorguya alındı.
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