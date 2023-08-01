Adana’da akıllara durgunluk veren cinayet! Kendisini uyaran kuzenini katletti

'MOTOSİKLETLE GEZERKEN YAKALANDI'

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Deveci, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada şüpheli Başbudak'ı, Mücahitler Caddesi'nde motosikletle gezerken yakaladı. Emniyete götürülen Başbudak, ifadesinde, "Rastgele ateş ediyordum, yanlışlıkla elektrik direğine denk geldi. Küfürler ederek tepki gösterip, aşağı indi. İri yarı olduğu için dövemezdim. Ben de silahla ateş ettim" dedi.