İstanbul Havalimanı'nda tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekiplerin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonda elektrikli sandalyenin akü kısmına gizlenmiş 8 kilogram 320 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, yurtdışından gelen bir yolcuyu yakın takibe alındı. Şüphelinin uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından eş zamanlı hareket eden ekipler, ilk olarak şüphelinin bagajlarını kontrol etti ancak yasadışı herhangi bir bulguya rastlamadı.
Şüphelinin pasaport kontrolleri yapıldığı sırada, kendisine ait olduğu belirlenen elektrikli sandalye x-ray tarama sisteminden geçirildi. Elektrikli sandalyenin akü kısmında şüpheli yoğunluk tespit eden polis ekipleri, sandalyeyi incelemeye aldı.
Akü kısmı çıkarılan elektrikli sandalyenin bataryasının çevresinde alüminyum folyoya sarılı halde, toz şeklinde uyuşturucu madde tespit edildi.
Sözkonusu maddenin analiz sonucunda kokain olduğu belirlendi.
Akünün içerisinde toplamda 8 kilo 320 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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