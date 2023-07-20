İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyenin aküsüne gizlenmiş 8 kilogram uyuşturucu yakalandı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Ekipleri narkotik suçlarla mücadele kapsamında, yurtdışından gelen bir yolcuyu yakın takibe alındı. Şüphelinin uçağının İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından eş zamanlı hareket eden ekipler, ilk olarak şüphelinin bagajlarını kontrol etti ancak yasadışı herhangi bir bulguya rastlamadı.