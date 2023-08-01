Esenyurt’ta tekel saldırısındaki caniler ne kadar ceza alacak? Türkiye’nin konuştuğu vahşette yeni gelişme

"PLANLI, TASARLAYARAK İŞLENMİŞ BİR CİNAYET VAR"

Olayı değerlendiren avukat Rezan Epözdemir, "Tabi görüntüleri izledik hepimiz. Türkiye kamuoyu da açıkçası çok rahatsız oldu. Kamu vicdanı da rahatsız oldu. Görüntüler çok vahim. Olay yerine baktığınız zaman bir tekel bayiinde taraflar arasında daha önce bir husumet var teknik anlamda. Tabii burada ne var onu tartışmak lazım.

Ceza hukuku anlamında eylem üzerinde ortak hakimiyet var. Yani taraflar tasarlamış, olay mahalline öyle gelmiş. Planlı, tasarlayarak, ilmek ilmek her aşamasına vakıf olmak kaydıyla işlenmiş bir cinayet var. Ve dördü birden eylem üzerinde ortak hakimiyeti sağlıyor. Yani dördü birden maktullerden, tekel bayinin sahibinin oğlu olan maktule birlikte saldırıp etkisiz hale getiriyor.